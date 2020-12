Doch Denise will von dem Zeitsoldat genau wissen, was er für sie fühlt. Der öffnet sein Herz und es folgt eine romantische Liebeserklärung: „Ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen, bei mir geht das Herz auf, wenn ich dich sehe. Meine Gefühle, die kochen einfach über. Ich würde behaupten, dass ich sehr, sehr dolle verliebt bin!“

Denise ist wirklich gerührt: „Ich möchte dich fragen, ob du vielleicht noch ein, zwei Tage länger bleiben willst!“ Natürlich will Sascha. Und dann macht Denise den entscheidenden Schritt und küsst Sascha innig. Denise: „Ich wünsche mir, dass wir uns vielleicht näherkommen. Ich möchte die Chance einfach nicht verstreichen lassen, weil dafür könnte es einfach zu gut passen.“