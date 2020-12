Gemeinsam mit den Mitarbeitern betreibt de Gruppe mittlerweile 16 modern ausgestattete Seniorenresidenzen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, in denen den Bewohnern Pflege auf hohem Niveau angeboten wird.

Auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte in Bad Driburg zwischen Brakeler Straße und Hufelandstraße rückten die Bagger an. Die Medicare-Gruppe begann mit dem Bau einer Seniorenresidenz. Bis zu 134 Senioren wird Medicare ein Zuhause in der Kur- und Badestadt im Süden des Teutoburger Waldes bieten. 80 Plätze sind für die stationäre Pflege vorgesehen, 52 Wohnungen mit 54 Betten entstehen für das betreute Wohnen.

Standard-, Komfort- und Premiumzimmer

„Wir bieten Einzel- und Doppelzimmer unterschiedlicher Größer an. Es wird sowohl Komfort- als auch Premiumzimmer geben, die mit zusätzlichen Extras aufwarten“, sagte Medicare-Pressesprecher Bernhard Rössler in einem Gespräch mit dem WB. Die Seniorenresidenz in unmittelbarer Nähe zum Gräflichen Park wird aus drei Gebäuden bestehen, die zum Teil drei, zum Teil vier Stockwerke haben. Zusätzlich entstehen 75 Stellplätze in einer Tiefgarage und im Außenbereich. Ein hauseigenes Restaurant, eine Cafeteria und ein Kiosk sollen Bewohnern und Besuchern offen stehen.

Das Leben bereichern

Medicare-Geschäftsführer Marco Zafarana sagt: „Wir fühlen uns in der Gemeinde willkommen und möchten aktiv dazu beitragen, das Leben in Bad Driburg zu bereichern und das Miteinander von Jung und Alt zu gestalten. Deshalb freuen wir uns darüber, in dieser schönen Stadt bauen zu können.“ Fertiggestellt werden soll das neue Seniorenzentrum voraussichtlich im Frühjahr 2022, wie Pressesprecher Bernhard Rössler erklärte. Er hofft, dass in dieser schwierigen Zeit der Bauplan eingehalten werden kann. Das Ziel der Medicare-Unternehmensgruppe ist es, den Bewohnern in jedem Bereich des Alltags ein Höchstmaß an Lebensqualität zu bieten, sei es in der Pflege, beim Essen oder bei den Therapie- und Freizeitangeboten. Dementsprechend werden die Häuser gebaut und eingerichtet.