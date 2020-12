Liebes-Chaos bei der Pferdewirtin

„Aber ich hatte ja auch die ganze Zeit noch Kontakt mit Nils, den ich in der Hofwoche ja als ersten direkt rausgeschossen habe, was nicht so richtig von mir entschieden war. Und weil das mit Sascha so ein Hin-und-Her war, hat sich da bei Nils und mir eine Tür geöffnet und wir hatten echt ein paar schöne Tage.“

Sascha kämpfte aber weiterhin um Denise. „Ich stand die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen, zwei Männern! Das totale Gefühlschaos. Aber jetzt habe ich mich entschieden“, so Denise auf dem Weg zu ihrem Liebsten. Und es ist Sascha, der ihr die Tür öffnet und sie küsst.

„Für Sascha habe ich mich entschieden, denn er hat sich geändert, er ist für mich da wie so ein Fels“, erklärt die Bio-Bäuerin. Denises Besuch hat auch eine ganz besonderen Grund: Ist es vom Platz her möglich, dass Denise mit all ihren Tieren und Möbeln zu Sascha auf seinen Hof ziehen kann? „Wenn Sascha und ich das durchziehen, dann wäre das auf jeden Fall für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich will, dass das funktioniert, weil ich mich in Sascha verliebt habe“, so Denise.