Im Februar stand dann der Karneval auf dem Theaterprogramm. 30 Jahre Umzugsteilnahme in Bad Driburg sollten mit dem Motto „Burgtheater Dringenberg – Seit 3000 Jahren einfach göttlich“ gefeiert werden. Doch wie so vieles in diesem Jahr kam es anders. Verkleidet als ägyptische Gottheiten trat eine kleine, aber feine Truppe dem Sturm „Yulia“ entgegen, der zwar den großen Karnevalsumzug in Bad Driburg wegen heftiger Sturmböen lahmlegte, jedoch den ortseigenen Umzug einen Tag später verschonte. So konnten die Dringenberger Jecken begleitet und musikalisch unterstützt durch die Burgmusikanten, den Fanfarenzug und den Spielmannszug ihren Umzug am Rosenmontag in Dringenberg zum 17. Mal durch die Gemeinde starten.

Weitere Pläne standen für das Jahr fest im Kalender, aber dann kam „Corona“. So konnte auch beim Burgtheater Dringenberg weder die traditionelle Maiwanderung noch das gemeinsame Auftreten beim Pfarrfest auf Fronleichnam stattfinden.

In gewöhnlichen Jahren stände nun die diesjährige Burgtheatersaison vor der Tür und traditionell würden die Schauspieler nach Weihnachten wieder ihre Bühne auf dem Saal der Gaststätte Hausmann betreten. Doch Covid-19 macht dem Spielbetrieb einen Strich durch die Rechnung. Gutscheine behalten für die diesjährige Theatersaison ihre Gültigkeit, und selbst wenn der Vorhang in diesem Jahr geschlossen bleibt, so dürfen Theaterfreunde im kommenden Jahr mit einigen Überraschungen rechnen: Dann feiert das Burgtheater Dringenberg sein 40-jähriges Jubiläum und freut sich sicher nicht nur auf ein einziges „Vorhang auf!“.