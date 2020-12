Karl-Heinz Schwarze, Vorsitzender des Trägervereins Grundschule St. Walburga, und Karl-Heinz Rustemeyer als Vertreter des Kuratoriums der „Kulturstiftung Generalhonorarkonsul Manfred O. Schröder und Helga Schröder“ hatten ein weihnachtliches Geschenk der Grundschule St. Walburga im Gepäck.

Ein 2,50 Meter hoher Weihnachtsbaum, der von den Schülern der Grundschule St. Walburga in Neuenheerse mit viel Begeisterung geschmückt war, wurde im Haus des Ehrenbürgers der Stadt Bad Driburg im Wohnzimmer aufgestellt. Der Baum war mit großen Kugeln, die mit Rudolf dem Rentier bemalt sind sowie selbst gebastelten goldenen Ketten und vielen Engelchen behangen, Das löste im Hause Schröder Freude aus.

Das eindrucksvolle Mitbringsel sollte ein Zeichen für die enge Verbundenheit der Grundschule St. Walburga sowohl mit der Kulturstiftung, mit den Vereinigten Museen im Wasserschloss St. Hubertus-Heerse als auch insbesondere mit den Personen Manfred und Helga Schröder sein.

Anschließend stellte sich eine fruchtbare mit Kaffee und Kuchen untermalte Weihnachtsstimmung ein.

Aus tiefer Verbundenheit zum Ehrenamt, Kollegium, Mitarbeitern und Schülern von St. Walburga übergab das Ehepaar Schröder Karl-Heinz Schwarze einen großen Karton mit 375 verschiedenen Postkarten aus aller Herren Länder. Das Ehepaar hatte die Karten bei den vielen Besuchen in allen Ländern der Erde zusammengetragen. Die Postkarten sind unbeschrieben, sodass die Schüler Gelegenheit haben, Einblick in ausdrucksvolle fremde Kulturen zu bekommen oder auch bebilderte Kartengrüße an Freunde und Verwandte zu verschicken.