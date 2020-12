Ganz Bad Driburg musiziert

Aber ganz sollen die Bad Driburger in diesem Jahr auf diese musikalischen Momente nicht verzichten müssen. Eine Idee aus den Reihen von Kommunalpolitik und Verwaltung rief schnell die Begeisterung des Fanfarenzugs Bad Driburg und der Stadtkapelle hervor.

„Einzelne Musiker der Vereine werden jetzt in der Weihnachtszeit ganz ohne Vorankündigung und überraschend an den unterschiedlichen Stellen im ganzen Stadtgebiet und in den Ortschaften bekannte Advents- und Weihnachtslieder spielen“, erläutert der Geschäftsführer das Konzept. Nach dem gespielten Stück seien sie dann gleich wieder verschwunden, und man höre sie an anderer Stelle musizieren.

Die Instrumente spielen nur Einzelpersonen oder Familienangehörige, damit natürlich die aktuellen Verordnungen eingehalten werden.

„Wir setzen auf den Überraschungseffekt und freuen uns sehr, den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern“, erläutert Andreas Macho vom Fanfarenzug Blau-Weiß Bad Driburg.

„Jeder der auch ein Instrument spielt, kann sich natürlich gern an der Aktion beteiligen und ein oder zwei Lieder im Garten für seine Nachbarn zum Besten geben. Somit musiziert ganz Bad Driburg und wir werden so zu einer großen Gemeinschaft, aber mit Abstand und zum Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger,“ freut sich Bürgermeister Burkhard Deppe.

Flankiert wird der Einsatz auch durch Verfügungsmittel, welche in diesem Jahr dem Fanfarenzug und der Stadtkapelle zugutekommt.