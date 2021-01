Park in Bad Driburg wieder wie gewohnt geöffnet

Seit der jüngsten Eskalationsstufe des Kurpark-Streits war es dort dunkel geblieben, einzige Zuwegung war über den Südeingang an der Brunnenstraße gegenüber der evangelischen Kirche.

Die Öffnung sei ein Zeichen des guten Willens und des Entgegenkommens der Unternehmensgruppe Oeynhausen-Sierstorpff, erklärte Untermenssprecherin Antje Kiewitt auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES. Diese sei angesichts der gegenwärtig laufenden Gespräche geschehen. Die Öffnung bleibe bis auf Weiteres bestehen. Aufgehoben sind auch die eingeschränkten Öffnungszeiten von 9 bis 15 Uhr. Security-Mitarbeiter hatten diese am Südeingang – dem zu dem Zeitpunkt einzigen Zugang – überwacht. Noch stehen bleibe der Bauzaun.

Die Verhandlungen laufen nach Information des WESTFALEN-BLATTES auch aus Sicht der Unternehmensgruppe positiv. Auch die Stadt Bad Driburg teilt diese Einschätzung und sieht die Gespräche auf einem guten Weg (das WESTFALEN-BLATT berichtete am Samstag).

Über die Entwicklung freut sich auch Michael Scholle, Beigeordneter der Stadt Bad Driburg. „Gott sein Dank“, sagte er erleichtert, als er die geöffneten Zugänge in Augenschein nahm.

„Wir sind in sehr eng getakteten Gesprächen unterwegs und haben dort viele Themenbereiche in Bearbeitung“, gab Scholle einen Einblick. Er habe aus den Gesprächen ein „unheimliches positives Gefühl“ mitgenommen. Die Öffnung der Zugänge sei ein Resultat des jüngsten Gespräches – wobei diese an sich nicht konkret vereinbart waren. „Wir hatten nur darum gebeten, ein positives Signal zu setzen“, sagte der Beigeordnete: „Das zeigt nun, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Am Ende werde es ein Geben und Nehmen sein in der Form, dass jede Partei – Untermensgruppe sowie Verwaltung und Politik – noch einmal prüfe, inwiefern es möglich sei, aufeinander zuzugehen.

„Dass es möglich ist, ist von Seiten des Grafen jetzt optisch erkennbar: Er öffnet wieder die Türen, die Gespräche scheinen zu fruchten“, so die Einschätzung Michael Scholles.

Gespräche mit einem gemeinsamen Ergebnis hatte es auch in der Vergangenheit gegeben. Entscheidend wird aber auch in diesem Fall sein, wie sich der Stadtrat positioniert.

Zwischen den beiden Parteien am Verhandlungstisch fehlt es offenbar nicht an Ideen und auch nicht an Kooperationsbereitschaft.