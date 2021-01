. Samantha habe keine Kleidung zum Wechseln mitgenommen. Das würde sie nie tun, wenn sie länger wegbleiben wollte, glaubt ihre Schwester, die sich natürlich immer größere Sorgen macht.

Samantha hat in den vergangenen Wochen in einer Jugendeinrichtung in Paderborn gewohnt. Vor zwei Wochen war ihre Mutter verstorben, berichtete ihre Schwester. Das aus Bad Driburg stammende Mädchen hat die Einrichtung – wie berichtet (hier gibt es ein Foto der Vermissten) – am Dienstag um 16 Uhr verlassen und ist nicht wieder dorthin zurückgekehrt.

„Normalerweise geht sie nie ohne voll geladenes Handy aus dem Haus“, berichtet die Schwester. Nach ihrer Aussage habe Samantha von einer Internetbekanntschaft gesprochen, die in Berlin leben soll. „Möglicherweise ist sie dorthin unterwegs. Die Ermittlungen der Polizei im Umfeld der Vermissten haben bislang keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der Minderjährigen gebracht“, heißt es bei der Polizei.

Samantha sieht älter aus als sie ist. Sie ist 1,65 Meter groß, korpulent und meistens stark geschminkt. Das Mädchen hat dunkelbraune Haare und braungrüne Augen. Zuletzt trug sie eine weiße Jacke mit Teddyfell und ein schwarze Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05251/3060.