Grund sind gesunkene Corona-Inzidenzwerte. Nach Angaben des Kreises Höxter gilt die Regelung bereits ab Dienstag nicht mehr. Die 15-Kilometer-Regel war in den betroffenen Landkreisen am dem 12. Januar vom Land eingeführt worden und hatte für viel Kritik gesorgt.

Die Inzidenzwerte in den betroffenen Kreisen waren in den vergangenen Tagen unter 200 gesunken. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann machte aber auch deutlich, dass trotz der erfreulichen Tendenz die Infektionszahlen in NRW immer noch zu hoch seien.