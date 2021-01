Insgesamt gibt es im Kreis Höxter zurzeit 501 aktiv Infizierte, das sind zwölf mehr als noch am Samstag.

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3288 Personen (plus 36) angegeben. Genesen sind 2707 Frauen und Männer (plus 22). Die Zahl der Verstorbenen, die mit dem Virus infiziert waren, steigt um zwei Menschen und liegt bei 80 Personen. Eine Person war 93 und wohnte in Borgentreich, eine weitere war 89 und wohnte in Marienmünster.

Die Zahlen aus den Städten: Bad Driburg 63 aktiv Infizierte (plus 9); Beverungen 23 aktiv Infizierte (plus eins); Borgentreich 48 aktiv Infizierte (unverändert); Brakel 119 aktiv Infizierte (plus vier); Höxter 70 aktiv Infizierte (plus eins); Marienmünster 20 aktiv Infizierte (minus vier); Nieheim 25 aktiv Infizierte (unverändert); Steinheim 35 Infizierte (plus vier); Warburg 59 aktiv Infizierte (minus eins); Willebadessen 39 aktiv Infizierte (minus zwei).