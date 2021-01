Kreis Höxter -

Die Gefahren durch Cybermobbing nehmen zu, seit sich die soziale Interaktion immer mehr in die digitale Welt verlagert. In einem Brief an Schüler und Eltern will die Polizei Höxter auf die Gefahren aufmerksam machen und gleich Tipps geben, wie man sich vor solchen digitalen Übergriffen schützen kann.