Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3447 Frauen und Männern (plus 63) angegeben. Genesen sind 2816 Personen (plus 19 zum Vortag). Die Zahl der Verstorbenen im Kreis Höxter liegt inzwischen bei 91 Menschen (zwei Tote mehr). Zwei weitere Menschen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, sind verstorben. Eine Person war 90 und wohnte in Brakel. Eine weitere Person war 92 und wohnte in Höxter.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 64 aktiv Infizierte (unverändert), 451 bestätigte Fälle insgesamt, 383 Genesene, 4 Verstorbene (unverändert).

Beverungen: 26 aktiv Infizierte (plus 4), 203 bestätigte Fälle, 169 Genesene, 8 Verstorbene (unverändert).

Borgentreich: 40 aktiv Infizierte (unverändert), 243 bestätigte Fälle, 189 Genesene, 14 Verstorbene (unverändert).

Brakel: 114 aktiv Infizierte (3 mehr), 522 bestätigte Fälle, 398 Genesene, 10 Verstorbene (plus 1).

Höxter: 76 aktiv Infizierte (unverändert), 540 bestätigte Fälle, 451 Genesene, 13 Verstorbene (plus 1).

Marienmünster: 21 aktiv Infizierte (plus 3), 120 bestätigte Fälle, 98 Genesene, 1 Verstorbener (unverändert).

Nieheim: 28 aktiv Infizierte (unverändert), 144 bestätigte Fälle, 114 Genesene, 2 Verstorbene (unverändert).

Steinheim: 37 Infizierte (unverändert), 371 bestätigte Fälle, 318 Genesene, 16 Verstorbene (unverändert).

Warburg: 67 aktiv Infizierte (plus 4), 571 bestätigte Fälle, 490 Genesene, 14 Verstorbene (unverändert).

Willebadessen: 67 aktiv Infizierte (plus 28), 282 bestätigte Fälle, 206 Genesene, 9 Verstorbene (unverändert).

Kreis Holzminden

Holzminden: 188 aktiv Infizierte (plus 4 Neuinfektionen), 847 bestätigte Infektionen, 624 Genesene, 35 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 65,3 auf 100.000 Einwohner.

Kreis Lippe: 837 aktiv Infizierte (plus 61), 10463 bestätigte Fälle (plus 104), 9394 Genesene, 232 Verstorbene (plus 3). Die Inzidenz liegt bei 107,6. 42647 Abstriche wurden bisher genommen.

Kreis Paderborn: 388 aktive Fälle (plus 44), 5784 bestätigte Fälle, 5273 Genesene, 123 Verstorbene, Inzidenz liegt bei 68,9.

Kreis und Stadt Kassel (gesamt): 814 aktiv Infizierte (minus 117), 8383 Genesene, 8929 bestätigte Fälle, 247 Todesfälle (plus 2). Inzidenz Stadt Kassel 74,3 Kreis 112,8.

Kreis Waldeck-Frankenberg: 372 aktiv Infizierte (plus 28 Neuinfektionen), 3274 Genesene, 84 Verstorbene, Inzidenz 113,9.

Nachzulesen sind die detaillierten Daten im Internet unter www.corona.kreis-hoexter.de. Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht mit allen infizierten Personen, die sich in angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt. Aufgrund der Meldewege kann es zu Abweichungen zu den offiziellen Zahlen des LZG kommen