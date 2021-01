Das teilte der 54-jährige Politiker am Freitagnachmittag mit. Wegen der Infektion habe er sich die ganze Bundestags-Sitzungswoche in Quarantäne begeben müssen. Da er keine Symptome habe, gehe die Arbeit in der Hauptstadt für ihn weiter, schreibt er in seinem wöchentlichen Newsletter. Dafür habe er seine kleine Berliner Wohnung unweit des Parlamentsviertels zum Büro gemacht. Termine regele er per Telefon. „Da fast alle Termine telefonisch oder digital stattfanden, war das kein größeres Problem“, so CDU-Kreisvorsitzender Haase.