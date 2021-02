Ein Neubau für 20 Millionen Euro

Übergabe in Düsseldorf

NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart überreichte mit Regierungspräsidentin Judith Pirscher den Förderbescheid:. Für den Campus Bohlenweg in Brakel nahmen Landrat Michael Stickeln und Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, eine Förderzusage von 15,9 Millionen Euro an.

Das Grundstück am Bohlenweg in Brakel und die Gebäudeplanung. Foto: Kreis Höxter

Minister Pinkwart hob die Bedeutung des überregional einzigartigen Kooperationsvorhabens hervor, das gemeinsam vom Kreis Höxter und der Kreishandwerkerschaft in Brakel realisiert wird. „Damit zeigt der Kreis Höxter: Der Schlüssel zum Erfolg ist eine hochwertige Ausbildung für die Fachkräfte von morgen. Wir machen das Handwerk fit für die digitale Zukunft und entwickeln die Region zum Motor für Wachstum und digitalen Wandel.“

Regierungspräsidentin Judith Pirscher: „Die ostwestfälisch-lippischen Bildungsträger bieten jungen Menschen hervorragende Bildungs- und Ausbildungschancen und unterstützen die heimischen Betriebe durch eine zeitgemäße Ausbildung ihres Nachwuchses – eine Ausbildung, die Schritt hält mit der rasanten Digitalisierung aller Wirtschaftszweige. Ich freue mich, dass die öffentliche Hand dem Kreis Höxter und der Kreishandwerkerschaft mit dieser Förderung hilft.“

Mit 15,9 Millionen Euro fördert das Land direkt den Campus in Brakel. Das vom Kreis und Kreishandwerkerschaft geplante Bildungszentrum wird Theorie und Praxis verbinden.

Moderner Lernort

Es entsteht ein moderner Lernort, der den steigenden Anforderungen der Unternehmen an die Ausbildungsqualität in den Fachbereichen Elektro, Metall, Anlagenmechanik, Holz und Technik gerecht wird. Das Land zahlt 80 Prozent, der Kreis Höxter und die Handwerkerschaft tragen 20 Prozent des Gesamtbudgets.

Im Bildungszentrum Bohlenweg in Brakel haben schon viele angehende Handwerker das Rüstzeug für ihren beruflichen Werdegang bekommen. Für 20 Millionen Euro soll das Bildungszentrum bis Ende 2023 neu gebaut werden. Foto: Frank Spiegel

„Heute ist ein glücklicher Tag für die Zukunft unseres Kreises Höxter. Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist eine Investition in exzellente Ausbildungschancen junger Menschen ein Lichtblick, der nach vorne weist“, sagte Landrat Michael Stickeln. „Mit dem Bildungszentrum schaffen wir einen neuen Leuchtturm in Brakel. Dies ist für den Kreis Höxter eine der größten Investitionen der vergangenen Jahrzehnte, die nur möglich ist dank der großzügigen Förderung und des Zusammenwirkens mit der Kreishandwerkerschaft“, so Stickeln. Dies bestätige, dass Kreis und Kreishandwerkerschaft mit ihrer Lernortkooperation den richtigen Weg eingeschlagen hätten.

Noch in diesem Jahr soll am Standort des alten Bildungszentrums im Bohlenweg in Brakel der Grundstein für den Neubau gelegt werden. Voraussichtlich bis Ende 2023 wird dort ein neues Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 3.400 Quadratmetern mit Werkstätten, Laboren und Unterrichtsräumen entstehen.

100 Jahre nach Gründung der Kreishandwerkerschaft gehen das Kreisberufskolleg Höxter und die Kreishandwerkerschaft dafür eine außergewöhnliche Lernortkooperation am Bildungscampus Bohlenweg in Brakel ein. „Für die Qualifizierung des Nachwuchses in den Handwerksberufen im Kreis Höxter bieten sich durch die Lernortkooperation mit dem Kreisberufskolleg viele Vorteile“, erklärt der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, Gerald Studzinsky. Es entstehe ein Lernort mit modernster Ausstattung, der den wachsenden Anforderungen der Betriebe an die Ausbildungsqualität in den Fachbereichen Elektro, Metall, Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk, Holz und Technik Rechnung trage. „Durch einen energieeffizienten und konzeptionell durchdachten Neubau werden Ressourcen geschont und Raum für zukunftsfähige Verzahnungen zwischen Theorie und Praxis geschaffen“, so Studzinsky. Mit der Förderzusage durch das Land bleibe die Region in der handwerklichen Ausbildung für weitere Generationen zukunftsfähig. Die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg setze sich nunmehr seit genau 100 Jahren für die Belange des Handwerks im ländlichen Kreis Höxter ein und ist seit vielen Jahren regionaler Partner für Betriebe, Innungen, Kammern, Berufsverbände sowie für Berufskollegs, allgemeinbildende Schulen und für das Jobcenter sowie der Agentur für Arbeit ein anerkannter Bildungsdienstleister.

Kooperationen laufen

„Der Kreis Höxter als Schulträger arbeitet seit vielen Jahren konstruktiv mit der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg zusammen“, sagte Landrat Michael Stickeln. Durch die gemeinsame Planung und Realisierung des neuen Bildungszentrums werde die bewährte Kooperation um zusätzliche Inhalte ergänzt.

Über viele Jahre eine starke Truppe: heimische Zimmerer von Innung und HBWZ Brakel mit Burkhard Weber, Hubertus Benning, Simon Dewenter, Marius Kampe und Mark Bothe auf den Holztagen in Nieheim. Foto: Michael Robrecht

„Ziel des neuen Lernortes ist es, eine bedarfsangepasste und nachhaltige Bildungsinfrastruktur für eine hochwertige Ausbildung in Handwerksberufen und in der Ausbildungsvorbereitung zu schaffen“, begrüßte auch der Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter, Michael Urhahne, den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Davon profitierten nicht nur die beiden Bildungsträger durch die Bündelung von Ressourcen und die Nutzung von Synergien, sondern vor allem die Auszubildenden und die Ausbildungsbetriebe in der Region. Mit exzellent ausgestatteten Werkstätten, Laboren und Unterrichtsräumen entstehe ein innovativer Lernort, der durch die Kooperation des Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises und der Kreishandwerkerschaft optimal genutzt werden könne. „Der Bildungscampus bedeutet eine Riesenchance für die qualitative Aufwertung der beruflichen Bildung in unserer Region“, so Urhahne.