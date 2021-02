Von Samstagnachmittag bis Sonntag 23 Uhr könnten zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden fallen. Auch am Montag soll es weiter schneien zwischen Egge und Weser. Ab Samstagmittag wird ein starker Temperaturrückgang unter null Grad prognostiziert. Es gibt jedoch unterschiedliche Wettermodelle, wo sich der Schwerpunkt für Starkschnee, Eisregen und den Ostwind befindet.

Auch im Kreis Höxter werden Erinnerungen an die Schneekatastrophe von vor 42 Jahren laut. Silvester 1978 ging es los. Selbst in Höxter lag im Januar 1979 ein Meter Schnee. Bagger mussten die Straßen von den Schneebergen räumen und die weiße Pracht zur Weser fahren. Die Schulen fielen tagelang aus.

Wie 1978 erreicht auch jetzt wieder milde, feuchte Luft aus Süddeutschland den Norden, gleichzeitig kommt durch einen instabilen Polarwirbel arktische Kaltluft in Norddeutschland an. Die Folge dieses toxischen Zusammentreffens: extreme Schneefälle an der Luftmassengrenze, weil kalte und warme Luftmassen frontal kollidieren. Bei so viel Neuschnee wären Straßenglätte und Schneeverwehungen die Folge. Frostiger Nebeneffekt: Die Temperaturen sollen sibirische Werte erreichen. Aufgrund dieser eisigen Minusgrade könnte der Schnee tagelang liegenbleiben. Es empfiehlt sich daher für die Menschen in Norddeutschland und in der Mitte wie dem Kreis Höxter, die aktuelle Wetterlage am Wochenende aufmerksam zu verfolgen. Aber vielleicht kommt es ja nicht ganz so schlimm.