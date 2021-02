Und es schneit und schneit und schneit

Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse verlief das Wochenende aus polizeilicher Sicht im Kreis Höxter relativ ruhig. Lediglich 14 wetterbedingte Unfälle registrierte die Polizei im gesamten Kreisgebiet Höxter in dem Zeitraum ab Samstag, 6. Februar, 16 Uhr, bis Montag, 8. Februar, 6 Uhr. In fast allen Fällen blieb es bei den Unfällen bei Sachschäden, die Summe der entstandenen Schäden liegt bei knapp 20.000 Euro. Die meisten Verkehrsteilnehmer im Kreis Höxter haben ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst, insgesamt waren verhältnismäßig wenige Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs.

Gelegentlich gab es Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge, dauerhafte Straßensperrungen waren nicht notwendig. Die einzige Ausnahme bildete die Verbindungsstraße über die Egge zwischen Willebadessen und Lichtenau: Die L763 und die K26 mussten aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Die Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienste in Brakel meldete am Montagvormittag nur drei Einsätze der Feuerwehr in den vergangenen Stunden. Ralf Meyer sagte, dass die Rettungsdienste am Montagmorgen deutlich mehr ausrücken müssten. Glatte Straße führen zu mehr gestürzten Patienten.

Die Räumdienste, hier in Höxter, sind pausenlos im Einsatz

Zu einem Unfall kam es am Sonntag in Höxter: Ein 92-jähriger Fußgänger war auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs und wurde von einem Auto erfasst. Das berichtetet Polizeipressesprecherin Ramona Ellebrecht. Der Höxteraner ging gegen 10 Uhr bei Schneefall auf der linken Seite der schneebedeckten Fahrbahn der Lütmarser Straße stadtauswärts. Links neben der Fahrbahn befand sich ein bereits geräumter Fußgängerweg. Spaziergänger, die sich auf dem Fußgängerweg befanden, hatten den Mann noch darauf hingewiesen, den Fußweg und nicht die Straße nutzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23-jähriger Höxteraner mit seinem Ford Focus die Lütmarser Straße stadtauswärts. Der Fußgänger überquerte auf der Lütmarser Straße, wenige Meter nach der ersten Einmündung zur Pfennigbreite, die Fahrbahn in Richtung des Gehweges auf der rechten Seite. Der Mann wurde von dem Ford erfasst, der sich zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter dem Fußgänger befand. Ein Ausweichen des Fahrers nach links konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 92-Jährige prallte gegen den Frontbereich des Autos und stürzte auf die Straße. Er verletzte sich durch die Kollision. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Ford Focus ist kein Sachschaden entstanden.

Viele Autos, wie hier in Höxter, sind unter den Schneemassen nicht mehr zu erkennen. Foto: Michael Robrecht

Der Starkschneefall soll den gesamten Montag weiter andauern. 20 bis 40 Zentimeter liegen bereits kreisweit schon, weiter 20 Zentimeter könnten heute dazu kommen. Besonders in den Höhenlagen türmen sich durch den Wind die Schneemassen. Solche Schneehöhen hat es seit Jahrzehnten im Kreis Höxter nicht mehr gegeben.