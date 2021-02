Es geht bergab: Inzidenz fällt auf 64,8

Höxter -

Die Corona-Inzidenz im Kreis Höxter sinkt weiter deutlich. Nur noch 64,88 betrug sie am Donnerstag um 0 Uhr. Am Mittwoch hatte sie noch 76 betragen, am Dienstag 98. Der Kreis Höxter meldete 17 Covid-19-Infektionen weniger. Insgesamt gibt es im Kreis aktuell 293 aktiv Infizierte. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3685 Frauen und Männern (plus 14) angegeben. Genesen sind 3278 Personen (plus 31 zum Vortag). Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 114 Menschen.