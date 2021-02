Marienmünster-Löwendorf (WB) -

Die Suche nach dem vermissten Landwirt Ulrich R. aus Löwendorf geht auch am achten Tag nach seinem mysteriösen Verschwinden weiter. Laut Polizei haben ihn zwei Zeugen am Mittwoch in einem Waldstück bei Rischenau (Kreis Lippe) gesehen.