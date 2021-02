Noch 213 Fälle: Zahl der Infizierten ist weiter rückläufig

Höxter -

Der Lockdown wirkt weiter. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter liegt am Sonntagmorgen weiter stabil bei nur noch 54,90 (Daten vom RKI). Am Samstag hatte er auch 54,9 auf 100.000 Einwohner betragen. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den zehn Städten des Kreises Höxter ist um 16 Fälle gesunken. Tendenz weiter sinkend. Am Sonntag um 0 Uhr meldete der Kreis Höxter 213 aktiv infizierte Covid-19-Erkrankte.