Es ist Karneval – eigentlich

„Fröhlichkeit kann man nicht absagen“. „Wir feiern online“. „Karneval digital – närrisch coronakonform vor dem Bildschirm“. „Der Karneval trotz(t) der Pandemie“. Schlagzeilen 2021. Viele Närrinnen und Narren im Kreis Höxter haben an diesem Karnevals-Wochenende versucht, etwas Faschingsfreude trotz Corona-Pandemie zu retten.

Rückblick mit Wehmut: So schön war der Karneval 2020

In den Medien, auf Vereins-Homepages und sozialen Kanälen haben sich die Karnevalisten etwas einfallen lassen, damit der Schmerz über das verlorene Fest nicht so groß wird. Viele erinnern sich an die Umzüge 2020: Brakel fand statt, Bad Driburg wurde wegen Unwetterwarnung verschoben und später ganz abgesagt; in Nieheim, Beverungen und Steinheim wurde kurz vor Ausbruch der Pandemie in Sälen und auf den Straßen gefeiert. Heute wäre eigentlich Rosenmontag: Ein Tag voller Lebensfreude. Eigentlich. Vielleicht trösten ein paar alte Fotos.