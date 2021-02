Zahl der Neuinfektionen weiter gesunken

Höxter -

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter liegt am Mittwoch bei 56,3 auf 100.000 Einwohner (Daten vom RKI). Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen ist um 17 Fälle gesunken. Der Kreis meldete 167 aktiv infizierte Covid-19-Kranke. Ein Erkrankter wurde isoliert, weil er mit der britischen Covid-19-Mutation infiziert war (erster Fall im Kreis). Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3755 Frauen und Männern (plus 13) angegeben. Als Genesene stehen 3468 Personen (plus 28) in der Statistik. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis liegt bei 120 Menschen (plus 2).