Dreister 31-Jähriger: Aus der Wache direkt ans Steuer

Zunächst fiel der 31-jährige VW-Fahrer gegen 13.45 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Höxter auf. Bei der Überprüfung durch die Polizei auf einem Parkplatz an der Höxteraner Moltkestraße reagierte der Mann direkt verbal aggressiv. Er räumte zwar ein, vor der Fahrt Drogen genommen zu haben, erklärte sich allerdings nicht mit einem Drogenvortest einverstanden. Aufgrund seines Verhaltens legten die Polizisten dem Mann für den Transport zur Wache Handschellen an. Nach der Blutprobenentnahme wurde ihm das Autofahren bis zum vollständigen Abbau der Drogen untersagt, berichtete die Polizei.

Letzteres wollte der im Kreis Höxter wohnhafte Mann offensichtlich nicht einsehen. Nachdem er gegen 15 Uhr die Polizeiwache in der Bismarckstraße verlassen durfte, spazierte er dreist direkt in die benachbarte Moltkestraße, stieg in sein dort abgestelltes Auto, startete den Motor und fuhr los. Aber dumm gelaufen: Als der 31-Jährige auf der Moltkestraße einen Streifenwagen erblickte, setzte er plötzlich seinen VW schwungvoll zurück in eine Parklücke. Glücklicherweise beschädigte er beim Rückwärtseinparken auf der eisglatten Straßenfläche kein anderes Auto. Der Mann stieg dann aus und wollte zu Fuß weggehen.

Die Nummer fiel auf: Da er auf die Ansprache der Polizisten nicht reagierte, fasste ihn einer der Beamten am Arm. Der Mann schlug direkt um sich und ging auf die Beamten los. Er versuchte sogar noch, die Polizisten durch Faustschläge und Kniestöße zu verletzen, als er bereits am Boden liegend festgehalten wurde. Ein Schlag traf einen Polizeibeamten im Gesicht. Der Täter zog sich Schürfwunden zu. Erst mehrere Polizisten konnten den Mann gefesselt zu Polizeiwache bringen.

Auch dort schimpfte der 31-Jährige lautstark weiter und äußerte fortwährend Beleidigungen gegen die Polizei. Auf der Polizeistation entnahm ein Arzt dann nach richterlicher Weisung erneut eine Blutprobe.

Der Mann verblieb zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend im Gewahrsam der Polizei. Den Fahrzeugschlüssel bekam er nicht zurück, der wurde sichergestellt. Der 31-Jährige wird sich nun wegen Drogenbesitzes, Fahren unter Einfluss von Drogen, Beleidigung und Widerstand verantworten müssen. Der im Gesicht verletzte Polizist benötigte keine ärztliche Versorgung und ist weiterhin dienstfähig, schilderte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Höxter.