Kurzzeitig wurde auf der Corona-Seite des Kreises Höxter am Freitagmorgen sogar ein Inzidenz-Wert von 105,5 ausgewiesen – dies sei laut Verwaltung falsch und auf einen Fehler beim RKI zurückzuführen.

Die Zahl der Aktiv-Infizierten ist am Freitag um sieben auf 145 gestiegen, sechs Personen gelten derweil als genesen. Corona-Hotspot in Kreisgebiet bleibt Bad Driburg. Drei weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, sind verstorben. Eine Person war 81 und wohnte in Borgentreich, eine weitere war 69 und wohnte in Brakel. Ebenfalls verstorben ist eine 82-jährige Person aus Steinheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 125 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben.

Bad Driburg: 59 aktiv Infizierte (+4), vier Neuinfektionen.

Beverungen:2 aktiv Infizierte (+1); eine Neuinfektion.

Borgentreich:5 aktiv Infizierte (-1); keine Neuinfektionen.

Brakel: 28 aktiv Infizierte (+4); vier Neuinfektionen.

Höxter: 14 aktiv Infizierte (-1); zwei Neuinfektionen.

Marienmünster: 1 aktiv Infizierte (+/-0); keine Neuinfektionen.

Nieheim: 5 aktiv Infizierte (+2); zwei Neuinfektionen.

Steinheim: 7 aktiv Infizierte (-3); keine Neuinfektionen.

Warburg: 13 aktiv Infizierte (+1); eine Neuinfektion.

Willebadessen: 11 aktiv Infizierte (+/-0); keine Neuinfektionen.