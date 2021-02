Corona-Fall an der Grundschule Beverungen

Der Grundschulverbund Beverungen richtete sich angesichts einer Corona-Infektion in einem Brief an die Eltern: „Wir haben ein positiv getestetes Kind am Hauptstandort. Alle Absprachen mit dem Gesundheitsamt sind erfolgt und die betroffenen Eltern wurden von uns direkt informiert. Das heißt für uns als Schulgemeinde, dass eine Lerngruppe sowie deren Klassenlehrkraft 14 Tage in Quarantäne gehen müssen.“ Diese Situation solle alle – insbesondere am Hauptstandort – zu erhöhter Aufmerksamkeit aufrufen. „Bitte beobachten Sie Ihr Kind und behalten Sie es bei der noch so kleinen Auffälligkeit zuhause“, heißt es weiter.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Höxter beträgt 3887. Als genesen gelten mittlerweile 3630 Personen. Bisweilen sind 125 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben.

Bad Driburg: 54 (-6) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion.

Beverungen: 3 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion.

Borgentreich: 4 (+/- 0) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion.

Brakel: 27 (+3) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen.

Höxter: 10 (-4) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion.

Marienmünster: 1 (+/- 0) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion.

Nieheim: 5 (+/- 0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion.

Steinheim: 4 (+/- 0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion.

Warburg: 12 (-1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion.

Willebadessen: 12 (+/- 0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion.