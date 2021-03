Kreis Höxter (WB/üke) -

Im Kreis Höxter waren an diesem Dienstag 3.890 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst. Das ist eine bestätigte Infektion mehr als am Vortag. Eine weitere Person aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Die Person war 73 und wohnte in Brakel.