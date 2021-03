Inzidenzwert steigt wieder leicht auf 50,6

Höxter -

Der Kreis Höxter hat am Donnerstag 12 Covid-19-Infektionen mehr registriert als am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 132 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 47,1 auf 50,6 auf 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3920 Frauen und Männern (plus 17) angegeben. Genesen sind 3661 Personen (plus 4). Die Zahl der Verstorbenen im Kreis ist auf 127 Menschen (plus ein Toter) gestiegen.