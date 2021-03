„Deutlich gesunkene Zahlen“

Die neuen Werte haben das Kreisgesundheitsamt und das Robert-Koch-Institut in der Nacht zu Samstag mitgeteilt. Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt am Samstag zwischen Diemel, Weser und Egge noch 128 Infizierte (Freitag 137).

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infizierten seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 beläuft sich am Samstag auf 3933 (+2 gegenüber Freitag). Als genesen gelten 3678 Personen (-11 gegenüber Freitag). 127 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestorben.

Auch in den zuletzt besonders betroffenen Städten Bad Driburg und Brakel scheint sich die Infektionslage zu beruhigen. Der Inzidenzwert, der seit Kurzem auch für die einzelnen Städte des Kreises ausgewiesen wird, ist in Bad Driburg von 146,7 am Freitag auf 120,5 am Samstag gesunken. In Brakel lag der Inzidenzwert am Freitag bei 86,3. Am Samstag sank er auf 74,0.

Einen Inzidenzwert von Null weisen mittlerweile Nieheim und das im Januar durch einen Ausbruch in einem Seniorenzentrum besonders hart getroffenen Borgentreich auf. In Warburg liegt der Stadtinzidenz im einstelligen Bereich bei 8,6.

Die aktiven Corona-Fälle in den Städten im Einzelnen:

Bad Driburg 60 (-4), Stadt-Inzidenz 120,1;

Beverungen 5 (+/-0), Stadt-Inzidenz 22,5;

Borgentreich 2 (+/-0), Stadt-Inzidenz 0;

Brakel 26 (-1), Stadt-Inzidenz 74,0;

Höxter 15 (+/-0), Stadt-Inzidenz 31,4;

Marienmünster 1 (+/-0), Stadt-Inzidenz 20,2;

Nieheim 3 (+/-0), Stadt-Inzidenz 0;

Steinheim 3 (+/-0), Stadt-Inzidenz 15,74;

Warburg 9 (-1), Stadt-Inzidenz 8,6;

Willebadessen 8 (-2), Stadt-Inzidenz 12,2.