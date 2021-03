Bad Driburg und Brakel sind weiterhin die Corona-Hotspots im Kreis Höxter, aber auch hier sinkt die Inzidenz. Hatte Bad Driburg am Samstag noch eine Inzidenz von 120,5 am Samstag, lag diese bei 110,1 am Sonntag. In Brakel sank sie von 74 auf 61,7. Nach Nieheim gehört nun auch Marienmünster zu den Kommunen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von null.

Die aktiven Corona-Fälle in den Städten im Einzelnen und die Veränderung der aktiv Infizierten im Vergleich zu Samstag:

Bad Driburg 55 (-5), Stadt-Inzidenz 110,7; Beverungen 6 (+1), Stadt-Inzidenz 30,3; Borgentreich 3 (+1), Stadt-Inzidenz 11,14; Brakel 26 (+/-0), Stadt-Inzidenz 61,7; Höxter 14 (-1), Stadt-Inzidenz 31,4; Marienmünster 1 (+/-0), Stadt-Inzidenz 0; Nieheim 3 (+/-0), Stadt-Inzidenz 0; Steinheim 2 (+/-0), Stadt-Inzidenz 15,74; Warburg 9 (+/-0), Stadt-Inzidenz 4,3; Willebadessen 5 (-1), Stadt-Inzidenz 12,2.