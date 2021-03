Graf will Park deutlich vergrößern

In den aktuellen Verhandlungen hatte der Gräfliche Park eingefordert, die Kostensituation des Kurparks auch für die Jahre 2019 und 2020 überprüfen zu lassen. In Absprache mit der Stadt ist die Bezirksregierung Detmold in Form einer „prüferischen Durchsicht“ dem nachgekommen. Das Ergebnis liegt den Parteien vor. „Die Zahlenaktualisierungen für die Jahre 2019 und 2020 bestätigen die bisherige Linie und die bisher festgestellte Kostenhöhe“, teilt Michael Scholle, Beigeordneter der Stadt Bad Driburg, mit.