Marienmünster und Nieheim: Inzidenz Null

Höxter -

Der Kreis Höxter hat am Montag sieben Covid-19-Infektionen weniger registriert am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 117 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis ist von 37,1 auf 38,5 auf 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 3944 Frauen und Männern (plus 3) angegeben. Genesen sind 3700 Personen (plus 10). Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 127 Menschen (unverändert).