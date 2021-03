Die Stadt Bad Driburg errichtet gerade für mehr als fünf Millionen Euro einen Neubau für die Kita „Miteinander“ an der Georg-Nave-Straße. Hier sollen künftig 115 Kinder in sechs Gruppen betreut werden. Eigentlich war geplant, den Altbau aufzugeben. Weil es allerdings an Kita-Plätzen in der Kernstadt fehlt, schlägt das Jugendamt vor, den Altbau unter neuer Trägerschaft weiter als Kindergarten zu nutzen. Für das im Sommer beginnende Kindergartenjahr werden die vom Jugendhilfeausschuss festgelegten Betreuungsquoten von 50 Prozent im Bereich der Unter-Dreijährigen und 95 Prozent bei den Über-Dreijährigen in der Kernstadt nicht eingehalten werden können.