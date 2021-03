Zeugen hatten den Landwirt nach seinem Verschwinden im vergangenen Monat zunächst in den Bereichen Bremerberg, Ovenhausen, Hembsen, Emder Höhe, Modexen und Bökendorf gesichtet – zuletzt gesehen wurde er allerdings am 10. Februar in einem Waldstück im lippischen Rischenau. „Ulrich R. wird mittlerweile als Langzeitvermisster eingestuft, ist aber weiterhin in einer überregionalen Datenbank zu Vermisstenfällen. Wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, denen wir aktiv nachgehen können“, sagt Polizeisprecher Jörg Niggemann. Es sei sehr wichtig, dass sich Hinweisgeber direkt an die Polizei unter Telefon 05271/9620 oder per 110-Notruf wenden. Ulrich R. ist etwa 1,85 Meter groß, 95 bis 100 Kilo schwer, hat dunkle lockige Haare und einen Bart. Er trägt schwarze Arbeitskleidung und eine schwarze Mütze. Er hat kein Handy dabei.

Ulrich R. wird vermisst. Foto: privat

Die Familie, die seit mehr als einem Monat mit zahlreichen Unterstützern die Hoffnung nicht aufgibt, hatte kürzlich noch einmal neue Plakate erstellt, um auf die Suche aufmerksam zu machen. Täglich werden diese unter anderem auch in den sozialen Medien vielfach geteilt und verbreitet.