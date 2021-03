Mit der geplanten Maßnahme soll die Sicherheit für Radfahrer verbessert und gleichzeitig die Kreisstraße 18 als Ortseinfahrt aufgewertet werden. Die Planungen werden in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Straße, Umwelt und Klimaschutz am Donnerstag, 18. März, um 18 Uhr im Ratssaal der Stadt Bad Driburg vorgestellt. Die überbreite Fahrbahn der Brunnenstraße soll künftig in einer gemeinsamen Baumaßnahme von Kreis und Stadt zugunsten von Schutzstreifen für Radfahrer und Grünstreifen mit Baumpflanzungen umgestaltet werden.

„Wir werden den Gehweg mit einer neuen Pflasterung nicht nur befestigen, sondern auch optisch aufwerten“, erläutert Roland Forner vom Tiefbauamt der Stadt Bad Driburg. Im Zusammenhang mit dieser erheblichen Umstrukturierung der Straße plant der Kreis Höxter, auch die freie Strecke zwischen dem Ortsausgang und der Einmündung der Kreisstraße 9 nach Alhausen umzugestalten.

„In diesem Bereich wird die vorhandene Fahrbahn auf eine Breite von sechs Meter reduziert, wodurch wir genügend Platz für einen 2,50 Meter breiten kombinierten Rad- und Gehweg an der Südseite gewinnen“, erläutert Michael Werner vom Kreis Höxter, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Bauen und Geoinformationen. Damit würde eine direkte Anbindung an den überregionalen Radweg R 2 geschaffen, erklärt Werner.

Die Planunterlagen werden auf den Internetseiten des Kreises Höxter (www.kreis-hoexter.de/ 5578) und der Stadt Bad Driburg (www.bad-driburg.de) bereitgestellt und zusätzlich bei der Stadt auf dem Flur des Bauamtes im Bad Driburger Rathaus ausgehängt.