Die Grünen hatten im Ausschuss einen entsprechenden Antrag auf Bewerbung gestellt. Schon Mitte 2021 will das Land über eine Jury die drei Öko-Modellregionen auswählen lassen. Experten schätzen die Chancen für Höxter gar nicht so schlecht ein. Zwar haben auch die Kreise Borken, Steinfurt, Coesfeld sowie Kleve und Wesel im Zusammenschluss ihren Hut in den Ring geworfen. Aber: Zwischen Warburg und Steinheim wirtschaften bereits neun Prozent aller Höfe größer als fünf Hektar nach ökologischen Anbaurichtlinien.