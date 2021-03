Die Situation sei ähnlich der im Vorjahr, und da hat es letztendlich keine Feierlichkeiten in Präsenz gegeben. „Für Pfingsten sieht es schlecht aus, wir hoffen aber, dass wir das Bezirksschützenfest in Beverungen am 11. Juli gemeinsam feiern können“, sagt Rüther im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Sollten alle Stricke reißen, sprich die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellen, haben viele Bruderschaften Zusammenkünfte in Form von Schützenabenden oder Bällen im September und Oktober geplant.