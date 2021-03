Noch keine dritte Welle

Kreis Höxter -

Drei Genesene, keine Neuinfektionen. So lautet die positive Corona-Bilanz des Gesundheitsamtes Höxter vom Sonntag. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert bleibt mit 37 weiter stabil unter 40. Die „dritte Welle“ – Infektionszahlen und Inzidenzwerte steigen in vielen Teilen Deutschlands wieder an – hat den Kreis Höxter zumindest noch nicht erreicht. Zur Zeit gibt es 105 aktiv Infizierte, am stärksten ist weiter Bad Driburg mit 40 Fällen betroffen.