Nach dem schweren Unfall eines Notarztwagens zwischen Bad Driburg und Neuenheerse schwebt die Notärztin (59) nicht mehr in Lebensgefahr. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Medizinerin war bei dem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Während der Einsatzfahrt hatte der Fahrer des Notarztwagens (45) zu einem Überholvorgang angesetzt und dabei auf der Landesstraße 954 die Kontrolle verloren. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte an einer Böschung gegen einen Baumstumpf. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich ebenfalls schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus.

An dem Notarztfahrzeug entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.