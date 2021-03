Noch viele offene Fragen

Die Corona-Schutzverordnung erlaubt die Öffnung der Fitnessstudios bei eine stabilen Inzidenzwert von unter 50. Den gibt es aktuell zwar im Kreis Höxter, nicht aber landesweit. Bei einem stabilen NRW-Wert unter 100 gelten strenge Hygieneauflagen für die Öffnung von Fitnessstudios. „Ob dies allerdings so kommt, ist aufgrund der landesweit stark ansteigenden Infektionszahlen fraglich“, erklärt der Kreis Höxter auf Anfrage. Regional beschränkte zusätzliche Lockerungen der geltenden Regeln seien derzeit nicht vorgesehen. „Vor dem Hintergrund der geltenden Lockerungen – etwa im Einzelhandel – und des Präsenzunterrichts an Schulen, bleibt abzuwarten, wie sich die Infektionslage vor Ort entwickelt“, so der Kreis. Für die heimischen Fitnessstudios bleibt es damit bei einer Hängepartie. „Wenn wir Montag öffnen dürfen, sind wir bereit“,, sagt zum Beispiel der Brakeler Klaus Moreau (Be-Fit).