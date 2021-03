Corona: Inzidenz ist auf 43,5 gestiegen

Höxter -

Der Kreis Höxter hat am Donnerstag zehn Covid-19-Infektionen mehr registriert am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 120 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 38,5 auf 43,5 auf 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 4034 Frauen und Männern (plus 19) angegeben. Genesen sind 3782 Personen (plus 9 zum Vortag). Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 132 Menschen (unverändert).