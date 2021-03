Nach elf Jahren Tätigkeit am St. Ansgar Krankenhaus in Höxter erfüllt sich die Frauenärztin mit der Niederlassung einen lang ersehnten Traum.

„Eine individuelle und persönliche Betreuung liegt mir am Herzen. Gemeinsam mit meinem Praxisteam möchte ich Frauen und Mädchen in allen Lebensphasen eine hochwertige Diagnostik und eine ganzheitliche Beratung und Therapie in einer freundlichen Atmosphäre anbieten“, berichtet die Medizinerin.

Das langjährige und engagierte Praxisteam mit den medizinischen Fachangestellten Britta Baumfelder, Anna Schmidt und Susanne Drewes wollen Kerstin Todt in ihrer Tätigkeit unterstützen.

Dipl. med. Bernd Meyer ergänzt das Team durch eine Sprechstunde am Freitag.

Ergänzt wird das Praxisteam durch die Cityhebammen. Die Hebammen Simone Rehrmann, Simone Ostertag und Kathrin Frense betreuen Frauen in der Schwangerschaft, rund um die Geburt, im Wochenbett und in der Stillzeit. Das neues Konzept – Tür an Tür von Frauenarzt und Hebammen – soll eine bessere Versorgung der Patientinnen gewährleisten. Eine speziell eingerichtete Sprechstunde soll zudem Familien unterstützen, die keine Hebamme in der Schwangerschaft gefunden haben.

Angeboten werden darüber hinaus Akupunktur, Taping und individuelle Stillberatung.