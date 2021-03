Damit sind insgesamt 4.051 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst worden. Davon gelten 3.790 Personen als genesen (acht Personen mehr als am Tag zuvor). 129 Personen galten am Freitag als aktiv infiziert (neun Personen mehr als am Vortag). Der Inzidenzwert lag laut Robert-Koch-Institut bei 47,8 (Vortag .43,5).

Seit Beginn der Pandemie sind 132 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben.

Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 42 aktiv Infizierte (plus vier), 616 bestätigte Fälle, 563 Genesene, elf Verstorbene, Inzidenz: 115.3.

Beverungen: 3 aktiv Infizierte (unverändert), 231 bestätigte Fälle, 219 Genesene, 9 Verstobene, Inzidenz: 7,5

Borgentreich: 1 aktiv Infizierter (unverändert) 274 bestätigte Fälle, 254 Genesene, 19 Verstorbene. Inzidenz: 0

Brakel:17 aktiv Infizierte (plus 1), 621 bestätigte Fälle, 583 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz: 12,3.

Höxter: 29 aktiv Infizierte (minus 1), 635 bestätigte Fälle, 588 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz: 59,3.

Marienmünster:4 aktiv Infizierte (unverändert), 137 bestätigte Fälle, 132 Genesene, ein Verstorbener, Inzidenz: 90.

Nieheim:5 aktiv Infizierte (plus eins), 170 bestätigte Fälle, 161 Genesene, vier verstorbene, Inzidenz: 49,7.

Steinheim: 5 aktiv Infizierte (unverändert), 403 bestätigte Fälle, 380 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz: 23,6.

Warburg: 14 aktiv Infizierte (plus drei), 632 bestätigte Fälle, 600 Genesene, 18 verstorbene, Inzidenz: 38,5.

Willebadessen: 9 aktiv Infizierte (plus 1), 332 bestätigte Fälle davon gibt es 310 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz; 60,9.

Blick in die Nachbarkreise

Kreis Holzminden: 89 aktive Fälle (plus vier), 1135 bestätigte Fälle, 992 Genesene, 54 Verstorbene, Inzidenz: 63,2.

Kreis Paderborn: 308 aktiv Infizierte (plus 43), 6950 bestätigte Fälle, 6503 Genesene, 139 Verstorbene, Inzidenz: 63.