Früher Austausch lässt Vertrauen wachsen

„Mit dem Projekt Zebrastreifen wollen wir uns im Kreis Höxter ganz besonders um die Kinder zwischen fünf und acht Jahren kümmern“, sagt Landrat Michael Stickeln. „Wir wollen erreichen, dass ihr Aufwachsen gelingt, indem sie sich entfalten und ihre Chancen zur Verwirklichung nutzen können.“

Um unnötige Reibungsverluste zu verringern, greift der Kreis Höxter auf bewährte Strukturen zurück und hat dieses neue Projekt bei der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen und Kinderschutz angegliedert. „Für die Kommunikation nutzen wir ganz bewusst das gut funktionierende Netzwerk Frühe Bildung“, erklärt Stickeln: „Zudem liegt das Projekt bei Silke Merkel und Sandra Wegener in den Händen von zwei kompetenten und erfahrenen Koordinatorinnen.“

Seinen Dank spricht der Landrat aber auch den Grundschulen und Kindertagesstätten aus Bad Driburg und Willebadessen aus, die maßgeblich an dem Projekt mitwirken. „Wir sind sehr froh, dass wir hier enorme Unterstützung bekommen haben. Dadurch ist es uns gelungen, das Projekt gleich in der Startphase auf ein solides Fundament zu stellen“, so Stickeln.

Zu der Ausgangsfrage, wie Netzwerkstrukturen tragfähig, verlässlich und fachübergreifend (weiter-)entwickelt werden können, um Kinder im Alter von fünf bis acht an ihrem Lebensort Schule zu fördern, seien nur deshalb Antworten gefunden worden, „weil es uns gemeinsam gelungen ist, mithilfe einer umfangreichen, einjährigen Analyse- und Planungsphase valide Daten zu sammeln.“

Die gute Zusammenarbeit mit der Modellgrundschule „An den 7 Quellen“ in Willebadessen unterstreicht auch Schulrat Hubertus Gockeln. „Sowohl das Kollegium der Schule als auch die dortigen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern haben sich intensiv an Befragungen und Diskussionen beteiligt.“

Unterstützt wurde die Analyse zudem durch die Kooperation mit der Kita „St. Vitus“ und dem Familienzentrum „Zipfelmütze“. „Sehr kreativ haben die Kinder sich vor allem bei der Entwicklung des Projektlogos und auch des Namens gezeigt“, schwärmt Gockeln von der großen Begeisterung, mit der zahlreiche Kinder an einem Malwettbewerb teilgenommen haben.

Die Idee, mit dem Begriff „Zebrastreifen“ den sicheren und guten Übergang vom Kindergarten in die Grundschule darzustellen, findet er einfach klasse: „Nicht umsonst stößt dieses Ergebnis auf große Begeisterung.“

Sehr schnell war nach Auswertung der vorliegenden Erkenntnisse das Projektziel definiert: Bindungsförderung ist die passende Methode. „In allen Fachbereichen sowie bei den Familien kristallisierte sich deutlich heraus, dass eine engere Bindung zwischen den Beteiligten wünschenswert ist, um zeitnah und umfassend im Austausch zu sein“, erläutert Klaus Brune, Leiter des Jugendamtes des Kreises Höxter.

„Die sichere Bindungsentwicklung ist das Fundament einer jeden Persönlichkeit. Sie fördert die körperliche, psychische und soziale Entwicklung und ist auch die Voraussetzung für Lernen und Bildung“, betont er und ergänzt: „Sie kann durch vielfältige Weise innerhalb der Familie und auch innerhalb der Gesellschaft gefördert werden.“

Ausgehend von diesem Ansatz wurden Bausteine entwickelt, die dazu beitragen sollen, Kinder und Familien in der Vorbereitung auf die Schule im Rahmen der Vorschulphase zu unterstützen. Ängste sollen abgebaut, erste Kontakte bereits vor der Einschulung gestaltet werden. Zudem sollen Eltern sowohl im Vorschuljahr als auch im ersten und zweiten Schuljahr die Möglichkeit haben, die für sie relevanten Fragen und Themen adäquat zu diskutieren und in angenehmer Atmosphäre ganz ungezwungen in den Austausch mit andere Eltern, Lehrern und Fachpersonen zu kommen.

„Durch solch einen frühzeitigen Austausch mit der Schule kann hier Vertrauen wachsen. Ganz automatisch sorgen wir damit für die Voraussetzungen, um bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen“, so Brune.

Als gemeinsames Angebot für Familien und Lehrer sind Familiencafés geplant, die von September an angeboten werden. Familien sollen hier einen Ort zum Austausch mit „ihrer“ Schule finden.

Zudem werden Inputveranstaltungen zu diversen Themen angeboten, die zeitgleich zu einer vielseitigen Kinderbetreuung durchgeführt werden. „Familien erhalten so die Gelegenheit, gemeinsam bei Kaffee und Kuchen zu klönen und im Anschluss zielgruppengerecht in den Austausch zu interessanten Themen zu gehen“, erklärt Koordinatorin Silke Merkel.

„Weitere Bausteine, unter anderem eine Kooperation mit dem Kreissportbund Höxter oder Schulungs- und Workshop-Angebote, sind in Vorbereitung“, ergänzt Sandra Wegener. Nach Projektende sollen die Ergebnisse allen Grundschulen und Kindertageseinrichtungen im Kreis Höxter zur Verfügung gestellt werden.