Seit dem vergangenen Jahr beschäftigt sich die Stadt Bad Driburg mit der Planung für den Reisenden-Überweg und einem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Bad Driburg stellten das Ingenieurbüro Volmer aus Warburg und Tiefbauingenieur Thomas Sonntag den Bau- und Kostenplan vor. Der vorgelegte Beschlussvorschlag wurde bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimmung schließlich angenommen. Die etwa 3850 Quadratmeter große Fläche zwischen der Bahnhofstraße und der Brakeler Straße soll eine Anbindung an den Bahnsteig erhalten.