Landrat beantragt Corona-Ausnahme

In dem Beschluss, den Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in der Nacht zu Dienstag getroffen haben, sei eine solche Ausnahme unter der Ziffer sechs ausdrücklich vorgesehen. Regionen, die dafür infrage kommen, müssten bestimmte Kriterien erfüllen, die im Kreis Höxter alle gegeben seien, berichtet Landrat Michael Stickeln auf Anfrage. So sieht der Bund-Länder-Beschluss für solche Modellregionen vor, dass die Inzidenz niedrig ist. Der Kreis Höxter ist NRW-weit mit einem Wert unter 50 seit Anfang März (am Dienstag 45,6) Spitzenreiter. Auch im bundesweiten Vergleich der niedrigsten Inzidenzen ist die Region zwischen Weser, Egge und Diemel ganz vorne dabei. In den zur Ausnahmeregionen vom Lockdown ernannten Kreisen muss es zudem eine Teststrategie geben und digitale Kontaktverfolgung möglich sein.