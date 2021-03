„Das Feuer brennt nach wie vor in mir“

Höxter (WB) -

Applaus am Ende der geheimen Wahl im Kreistag: Klaus Schumacher ist am Dienstagabend mit deutlicher Mehrheit als Kreisdirektor wiedergewählt worden: 33 der 45 anwesenden Kreistagsmitglieder gaben dem 63-Jährigen während der Sitzung in der Stadthalle Höxter ihre Stimme. Es gab zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.