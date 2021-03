Wieder mehr Neuinfektionen

Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder an

Kreis Höxter -

Mit einigen Tagen Verzögerung zum Bundestrend steigen nun auch im Kreis Höxter die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Erreger an. Am Mittwoch meldete das Kreis-Gesundheitsamt 19 Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt mit 47,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche aber noch niedrig. 589 weitere so genannte Bürgertestungen wurden im Kreis durchgeführt, dabei wurden drei neue Fälle entdeckt.