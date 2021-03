Glasfasernetz für den Kreis soll kommen

Das hat Landrat Michael Stickeln am Dienstagabend im Kreistag auf eine entsprechende Anfrage der UWG/CWG-Fraktion geantwortet. Im Umkehrschluss sind 2,5 Prozent der Haushalte noch unterversorgt. Das entspricht nach Angaben des beim Kreis angestellten Breitbandkoordinators Jan Timmermann etwa 389 Wohngebäuden. „Hierbei handelt es sich primär um periphere Lagen außerhalb von Stadt- oder Dorfkernen.“

UWG-Fraktionschef Paul Wintermeyer, der in Siddessen selbst außerhalb wohnt, sieht darin ein Problem. Seinen Angaben zu Folge erreichen sogar fünf Prozent der Haushalte wegen langer Freilandleitungen oder ungünstiger Funkerreichbarkeit nur Bandbreiten zwischen ein und zehn Mbit pro Sekunde. „Mit einer so schwachen Leistung ist keine Arbeit im Homeoffice, kein Streaming von Fernsehbeiträgen oder anderer Filmangebote möglich. Selbst das Versenden von E-Mails wird zur Geduldsprobe“, sagt Wintermeyer.

Landrat Michael Stickeln verspricht in der Informationsvorlage für den Kreistag Abhilfe: „Leistungsfähige Breitbandinfrastrukturen sind durch die Anforderungen der Digitalisierung zu Elementen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung im Kreis Höxter geworden. Daher muss es Ziel von Politik und Verwaltung sein, eine leistungsfähige und zukunftsorientierte Festnetztechnologie (Glasfaser) im gesamten Kreisgebiet zur Verfügung zu stellen.“ Es sei allerdings zu berücksichtigen, dass dabei auch immer die Rahmenbedingungen und EU, Bund und Land eingehalten werden müssten, gerade wenn mit Fördergeldern gearbeitet werde.

Graue Flecken

Aktuell fänden Gespräche zwischen EU, Bund und den Bundesländern über die Ausgestaltung eines neuen Programms zur Förderung der „Grauen Flecken“ (Gebiete mit einer nicht gigabitfähigen Versorgung) statt. Ein erstes wichtiges formales Ziel sei erreicht worden: Die EU-Kommission habe im Jahr 2020 eine neue „Aufgreifschwelle“ (Versorgung mit mehr als 100 Megabit/Sekunde) beihilferechtlich notifiziert und damit die Weichen in Richtung eines neuen Förderprogramms auf Bundesebene gestellt. Von Seiten des Bundes sei angekündigt worden, dass mit diesem neuen Förderprogramm auch alle „Grauen Flecken“ mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt werden sollen.

Die einzig zugelassene Technologieinfrastruktur ist hierfür sei die Glasfaser. Damit entscheidet sich die neue Ausbaustufe von der vorherigen, als vorrangig auf das so genannte Vectoring gesetzt und Glasfaser „nur“ bis zum Verteilerkasten verlegt wurde. Für die „letzte Meile“ bis ins Haus wurden die alten Kupferleitungen verwendet.

Das Glasfaser-Förderprogramm könnte 2023 an den Start gehen. „Für den Kreis Höxter werden aber bereits vor diesem Zeitpunkt, ab 2022, erste Planungsschritte eingeleitet, damit, wie schon 2016, ein möglichst schneller Start eines Förder-und Vergabeverfahrens kreisweit gelingen kann“, so Stickeln im Kreistag. Die Rahmendaten für das neue Förderprogramm seien zurzeit in einer Bund-Länder-Abstimmung. Mit der Richtlinienveröffentlichung sei auch frühestens 2022 zu rechnen. „Unter Berücksichtigung der Umsetzung aktuell laufender Vergabe-und Förderverfahren ist mit einer Bauzeit für ein kreisweit flächendeckendeckendes Glasfasernetz nach erfolgreicher Vergabe von mindestens 24 bis 36 Monaten zu rechnen.

Kurzfristig könnten für unterversorgte Haushalte, gerade in den Außenlagen, „Sonderlösungen“ durch das Beverunger Telekommunikationsunternehmen Sewikom angeboten werden, die Höfe per Richtfunk anbinden kann. Die Kosten seien allerdings vom Eigentümer der Liegenschaft zu tragen. Auch die Topographie erschwere den Einsatz dieser Technologie an einigen Stellen.