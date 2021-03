Geschäfte schließen nun wohl doch

Er setzt sich dafür ein, dass der Kreis Höxter den Status einer Modellregion bekommt. „Aufgrund der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger sowie der digitalen Nachverfolgung im Kreis Höxter ist das möglich“, ist der CDU-Landtagsabgeordnete zuversichtlich. Wie berichtet, hatte Landrat Michael Stickeln einen Antrag an Heimatministerin Ina Scharrenbach gerichtet. Scharfe Kritik Unterdessen werden Kritik und Unverständnis aus dem heimischen Einzelhandel, von Kirchen und Schulen an dem von Bund und Ländern beschlossenen und verschärften Lockdown immer größer. „Wer will nach der Rolle rückwärts in Berlin in Sachen Osterruhe-Tage überhaupt noch verstehen, wohin die Reise gehen soll?“, fragt Jens Klingemann vom gleichnamigen Mode- und Sporthaus sowie Vize-Vorsitzender der Höxteraner Werbegemeinschaft. „Der Einzelhandel, die Gastronomie und die Hotellerie gehen an Krücken. Seit mehr als fünf Monaten sind Gaststätten und Hotels geschlossen. Nach zweieinhalb Wochen der Öffnung werden die Geschäfte, Läden, Boutiquen mit Beginn der kommenden Woche auch wieder dicht gemacht“, beschreibt der Höxteraner Geschäftsmann die verzwickte Situation. Sein Appell: „Die Menschen sollten die noch verbleibenden drei Tage der Öffnung bis einschließlich Samstag unbedingt noch nutzen. Es gehe um Existenzen. Der Online-Verkauf laufe ab Montag weiter.