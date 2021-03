„Damit geben wir unseren Kunden die Garantie, dass wir ihr Geld in nachhaltige Projekte anlegen“, sagte der Generalbevollmächtigte der Brakeler Bank, Sascha Hofmann, am Freitagvormittag bei der Bilanzpressekonferenz. Als Beispiele nannte er Kredite für Photovoltaikanlagen, für Biobauern oder für konventionelle Landwirte, die auf ökologische Erzeugung umstellen möchten. Die Bank lässt sich derzeit als gemeinwohlorientiert zertifizieren, der Prozess, der von externen Gutachtern begleitet wird, wird voraussichtlich um Juni abgeschlossen, so dass das neue Konto zum 1. Juli starten könnte.