Höxter (WB).

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 4141 Frauen und Männern (plus 11) angegeben. Als Genesene stehen 3839 Personen (plus 11) in der Statistik. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis Höxter liegt unverändert bei 135 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter

Bad Driburg: 46 aktiv Infizierte (minus 1), 633 bestätigte Fälle, 576 Genesene, 11 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 89,1.

Beverungen: 9 aktiv Infizierte (unverändert), 239 bestätigte Fälle, 220 Genesene, 10 Verstorbene, Inzidenz 52,5.

Borgentreich: 2 aktiv Infizierte (minus 1), 276 bestätigte Fälle, 255 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 11,1.

Brakel: 11 aktiv Infizierte (minus 2), 625 bestätigte Fälle, 593 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 24,6.

Höxter: 37 aktiv Infizierte (minus 1), 661 bestätigte Fälle, 606 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 80,2.

Marienmünster: 6 aktiv Infizierte (plus 1), 139 bestätigte Fälle, 132 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 40,4.

Nieheim: 9 aktiv Infizierte (plus 1), 175 bestätigte Fälle, 160 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 82,8

Steinheim: 16 Infizierte (plus 4), 415 bestätigte Fälle, 381 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 86,5.

Warburg: 22 aktiv Infizierte (minus 1), 645 bestätigte Fälle, 605 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 55,6.

Willebadessen: 9 aktiv Infizierte unverändert), 333 bestätigte Fälle, 311 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 12,1.

Kreis Holzminden: 93 aktiv Infizierte (plus 8 Neuinfektionen), 1187 bestätigte Infektionen, 1038 Genesene, 56 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 73,8. Impfungen in allen 24 Seniorenheimen abgeschlossen.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter Stand Samstag

Kreis Höxter: 4741 Tests (plus 753)

4727 Tests negativ (plus 750), 14 Test positiv (plus 3).